Сливина Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливина Тамара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1929

Дата смерти

06.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929

Отец: Стогов Андрей Аверьянович

Мать: Стогова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1955

Сын: Сливин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Сливин Валентин Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Смирнова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Сливин Валентин Александрович

Смерть
06.07.2001
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