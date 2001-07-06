Сливина Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1929
Дата смерти06.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929
Отец: Стогов Андрей Аверьянович
Мать: Стогова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1955
Сын: Сливин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Сливин Валентин Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Смирнова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Сливин Валентин Александрович
Смерть
06.07.2001