Малышева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Малышева Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович
Рождение ребёнка
?.03.1874 ст.
Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно