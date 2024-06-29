Малышева Анастасия Ивановна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышева Анастасия Ивановна

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Малышев Семен Степанович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Малышев Павел Семенович

Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Малышева Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1874 ст.

Сын: Малышев Федор Семенович

Отец ребёнка: Малышев Семен Степанович

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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