Иванова (Рявкина) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Рявкина) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1977

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1977

Отец: Рявкин Леонид Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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