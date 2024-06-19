Иванова (Рявкина) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1977
Отец: Рявкин Леонид Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Николаевич