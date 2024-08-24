Согрина (Брюханова) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСогрина (Брюханова) Евдокия Афанасьевна

Согрина (Брюханова) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюханов Афанасий

Мать: Брюханова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Согрин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Согрин Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Согрин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Архипова (Согрина) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
03.05.1917

Дочь: Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
03.08.1923

Дочь: Олейник (Согрина) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Согрин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Согрин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович

Смерть
16.07.1937
Причина смерти: злокачественное малокровие
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.