Согрина (Брюханова) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.07.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюханов Афанасий
Мать: Брюханова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Согрин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Архипова (Согрина) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
03.05.1917
Дочь: Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
03.08.1923
Дочь: Олейник (Согрина) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Согрин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
17.01.1929
Отец ребёнка: Согрин Дмитрий Прохорович
Смерть
16.07.1937
Причина смерти: злокачественное малокровие
Похороны
Неизвестно