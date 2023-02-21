Давыдов Виктор
Место рожденияТула, Тульский уезд, Тульская область
Дата рождения14.04.1938
Дата смерти?.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938
Отец: Ситников Федор
Мать: Давыдова Мария
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
1960
Красноярск
Рождение ребёнка
09.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
26.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Место жительства
Около 1970
Москва
Работа или профессия
30.11.1973
Капитан корабля ИЛ-18 | Место работы: ШОАО (Шереметьево, Москва) Должность: Капитан корабля ИЛ-18
Работа или профессия
06.01.1975
Капитан корабля ТУ-154 | Место работы: Аэрофлот Должность: Капитан корабля ТУ-154
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
капитан борта Аэрофлот
Образование
Неизвестно
Летная школа ВАУЛ №60, Кропивницкий (Кировоград), Украина
Смерть
?.05.1993
Причина смерти: Рак