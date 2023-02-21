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Давыдов Виктор

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Место рождения

Тула, Тульский уезд, Тульская область

Дата рождения

14.04.1938

Дата смерти

?.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1938

Отец: Ситников Федор

Мать: Давыдова Мария

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место жительства
1960
Красноярск
Рождение ребёнка
09.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Место жительства
Около 1970
Москва
Работа или профессия
30.11.1973
Капитан корабля ИЛ-18 | Место работы: ШОАО (Шереметьево, Москва) Должность: Капитан корабля ИЛ-18
Работа или профессия
06.01.1975
Капитан корабля ТУ-154 | Место работы: Аэрофлот Должность: Капитан корабля ТУ-154
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан борта Аэрофлот
Образование
Неизвестно
Летная школа ВАУЛ №60, Кропивницкий (Кировоград), Украина
Смерть
?.05.1993
Причина смерти: Рак
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