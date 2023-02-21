Солонин Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонин Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Земерова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Глебова Раиса Степановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Раиса Степановна

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