Солонин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Земерова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Глебова Раиса Степановна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глебова Раиса Степановна