(Чикова) Анна (Нюра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чикова) Анна (Нюра)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ручкина) Раиса

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
02.05.1930

Дочь: Дорохова (Ручкина) Александра

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
14.04.1932

Дочь: Астанина (Ручкина) Антонина

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
25.08.1937

Дочь: Жилина (Ручкина) Мария

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
21.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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