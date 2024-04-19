(Чикова) Анна (Нюра)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Чикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ручкина) Раиса
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.05.1930
Дочь: Дорохова (Ручкина) Александра
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1932
Дочь: Астанина (Ручкина) Антонина
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.08.1937
Дочь: Жилина (Ручкина) Мария
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ручкин Андрей Фёдорович
Смерть
Неизвестно