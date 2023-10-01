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Рожков Петр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Рожков Иосиф Иванович

Мать: Рожкова Марья Андреевна

Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 13 лет. Проживал с отцом, матерью, братом Никифором, сестрой Анной в хозяйстве дяди - Стефана
Смерть
Неизвестно

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