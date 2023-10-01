Рожков Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Рожков Иосиф Иванович
Мать: Рожкова Марья Андреевна
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 13 лет. Проживал с отцом, матерью, братом Никифором, сестрой Анной в хозяйстве дяди - Стефана
Смерть
Неизвестно