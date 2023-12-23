Паркаев Михаил Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паркаев Михаил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1916 ст.

Жена: Анна Илларионова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155 поручители по жениху: села Новых Маклауша крестьяне: Николай Лаврентьев Королев и Григорий Козьмич Петров по невесте: села Новог оМаклауша крестьяне: Стефан Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно
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