Паркаев Михаил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1916 ст.
Жена: Анна Илларионова
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155 поручители по жениху: села Новых Маклауша крестьяне: Николай Лаврентьев Королев и Григорий Козьмич Петров по невесте: села Новог оМаклауша крестьяне: Стефан Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно