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Ельников Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1940

Сын: Ельников Борис Васильевич

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Дьяконово, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Ельникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельникова Татьяна

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