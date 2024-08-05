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Афанасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вересова) Екатерина Всеволодовна

Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вересова) Александра Всеволодовна

Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Всеволод Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1885

Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна

Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1887

Дочь: (Вересова) Ксения Всеволодовна

Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна

Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович

Смерть
Неизвестно

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