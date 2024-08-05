Афанасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вересова) Екатерина Всеволодовна
Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вересова) Александра Всеволодовна
Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1885
Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна
Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1887
Дочь: (Вересова) Ксения Всеволодовна
Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Вересова) Мария Всеволодовна
Отец ребёнка: Вересов Всеволод Иванович
Смерть
Неизвестно