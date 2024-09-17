Бокарева Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Отец ребёнка: не указан
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Смерть
После 1917