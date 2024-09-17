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Бокарева Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1886 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Бокарев Федор Осипович

Отец ребёнка: не указан

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1907 год | 3
Смерть
После 1917

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