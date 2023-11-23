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Яков Иванов

Место рождения

село Покровского в Полозове Рыбинского уезда

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Иван Григорьев

Мать: не указана

Яков Иванович (1725 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Ивана Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Кузьминична (1724-?). Дети: Федор (... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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