Яков Иванов
Место рождениясело Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1725
Отец: Иван Григорьев
Мать: не указана
Яков Иванович (1725 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Ивана Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Кузьминична (1724-?). Дети: Федор (... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно