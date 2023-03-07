Гоголева (Глезденева) Любовь Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Глезденева) Любовь Тихоновна

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Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Глезденев Тихон Ильич

Мать: Глезденева Устинья Васильевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гоголев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гоголев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Гоголев Ефим Алексеевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наумова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бурмистрова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Астраханцева Маргарита Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Ефим Алексеевич

Смерть
1962
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