Гоголева (Глезденева) Любовь Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гоголев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Гоголев Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наумова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бурмистрова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Астраханцева Маргарита Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962