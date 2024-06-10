Полозова Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Полозова (Полозова) Меланья Денисовна
Отец ребёнка: Полозов Денис Терентьев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Полозов Василий Денисович
Отец ребёнка: Полозов Денис Терентьев
Смерть
Неизвестно