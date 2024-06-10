Полозова Евдокия Данилова 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолозова Евдокия Данилова

Полозова Евдокия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов Денис Терентьев

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Полозова (Полозова) Меланья Денисовна

Отец ребёнка: Полозов Денис Терентьев

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Полозов Василий Денисович

Отец ребёнка: Полозов Денис Терентьев

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.