Сакович Тарас Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сакович Аврам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хотяновская (Сакович) Евдокия Тарасова
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова
Бракосочетание
09.02.1886
Жена: Сакович Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сакович Александра Тарасова
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сакович Евгения Тарасова
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно