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Сакович Тарас Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сакович Аврам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хотяновская (Сакович) Евдокия Тарасова

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сакович Данила Тарасов

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова

Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Сакович Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сакович Александра Тарасова

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сакович Евгения Тарасова

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сакович Гаврила Тарасов

Мать ребёнка: Сакович Евдокия Данилова

Смерть
Неизвестно

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