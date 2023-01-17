Мишукова Евдокия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1874 ст.
Отец: Мишуков Ермолай Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Воронина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Воронина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно