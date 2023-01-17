Мишукова Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишукова Евдокия Ермолаевна

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Место рождения

Вороно-Пашня, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

05.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1874 ст.

Отец: Мишуков Ермолай Михайлович

Мать: не указана

Вороно-Пашня, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Муж: Воронин Андрей Дмитриевич

Арышева, Зырянская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Воронина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Воронина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Воронин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Воронин Андрей Дмитриевич

Воронино-Яя, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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