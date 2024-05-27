Балтаян Лусине Арамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтаян Лусине Арамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1982

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1982

Отец: Балтаян Арам Даниелович

Мать: Будагян Верон Оганнесовна

Рождение ребёнка
17.06.2002

Дочь: Арзоян Карине Георгиевна

Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович

Рождение ребёнка
06.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович

Рождение ребёнка
19.04.2016

Сын: Арзоян Артем Георгиевич

Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович

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