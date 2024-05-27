Балтаян Лусине Арамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1982
Отец: Балтаян Арам Даниелович
Рождение ребёнка
17.06.2002
Дочь: Арзоян Карине Георгиевна
Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович
Рождение ребёнка
06.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович
Рождение ребёнка
19.04.2016
Отец ребёнка: Арзоян Георгий Сарибекович