Бирчиков Александр 27.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирчиков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1939

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Никонова (Бирчикова) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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