Осипова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрона Семёновна
Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Иулания Семёновна
Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно