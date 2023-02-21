Осипова Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Варвара Петровна

Осипова Варвара Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Осипов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Иулания Семёновна

Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1863

Сын: Осипов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1866

Сын: Осипов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Гаврилович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Семён Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close