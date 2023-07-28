Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аничин Глеб Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: (Аничина) Феврония Глебовна
Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1910
Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1913
Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович
Смерть
Неизвестно