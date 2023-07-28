Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна

Место рождения

Семенково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аничин Глеб Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: (Аничина) Феврония Глебовна

Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Аничин Федор Глебович

Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Аничин Дмитрий Глебович

Отец ребёнка: Аничин Глеб Иванович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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