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Каргапольцев Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1904

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1928

Сын: Каргапольцев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья

Малый Одошнур, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1928

Дочь: Ковязина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья

Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Каргапольцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья

Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Каргапольцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Глушкова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргапольцева Наталья

Смерть
?.04.1942
Призван на войну в 1941 году Тоншаевским РВК Горьковской области из д. Большой Одошнур. Воевал в 56 гвардейском стрелковом полку 19 гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести в апреле 1942 года.
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