Каргапольцев Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1904
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1928
Сын: Каргапольцев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья
Малый Одошнур, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1928
Дочь: Ковязина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Каргапольцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Каргапольцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Глушкова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Каргапольцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргапольцева Наталья
Смерть
?.04.1942
Призван на войну в 1941 году Тоншаевским РВК Горьковской области из д. Большой Одошнур. Воевал в 56 гвардейском стрелковом полку 19 гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести в апреле 1942 года.