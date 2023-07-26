Таратин Клавдий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаратин Клавдий Александрович

Таратин Клавдий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1928

Дата смерти

24.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1928

Отец: Таратин Александр Клавдиевич

Мать: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Таратин Николай Клавдиевич

Мать ребёнка: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1950

Дочь: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

Мать ребёнка: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1956

Сын: Таратин Александр Клавдиевич

Мать ребёнка: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Смерть
24.12.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.