Таратин Клавдий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1928
Дата смерти24.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Таратин Николай Клавдиевич
Мать ребёнка: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1950
Рождение ребёнка
05.01.1956
Сын: Таратин Александр Клавдиевич
Мать ребёнка: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна
Смерть
24.12.1994