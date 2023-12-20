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Прокофьев Анатолий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: Прокофьев Прокофий Григорьевич

Мать: Прокофьева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1960

Дочь: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Прокофьева (Катюхина) Таисия Ивановна

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область

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