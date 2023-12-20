Прокофьев Анатолий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1936
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Отец: Прокофьев Прокофий Григорьевич
Мать: Прокофьева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1960
Дочь: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Прокофьева (Катюхина) Таисия Ивановна
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область