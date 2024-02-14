Закирова Алия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Хамзя
Рождение ребёнка
28.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Хамзя
Рождение ребёнка
14.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Хамзя
Смерть
Неизвестно