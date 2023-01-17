Казначеева Анисья Степановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Зиновьев Евдоким Спиридонович
Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: (рекрут С 1771) Фома Спиридонович
Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Зиновьев Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодосия Спиридоновна
Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Смерть
1781