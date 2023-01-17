Казначеева Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Анисья Степановна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: (рекрут С 1771) Фома Спиридонович

Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Зиновьев Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодосия Спиридоновна

Отец ребёнка: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1781
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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