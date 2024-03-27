(Фейсханова) Назлужан
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения05.04.1890
Дата смерти30.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Фейсханов Мотыгулла
Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)