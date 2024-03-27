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(Фейсханова) Назлужан

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

05.04.1890

Дата смерти

30.05.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Фейсханов Мотыгулла

Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Рождение ребёнка
01.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Рождение ребёнка
06.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.05.1973

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