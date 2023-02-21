Гильбурд Бася Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гильбурд Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1914 по 1918
Сын: Бумагин Михаил Менделевич
Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бумагин Залман Менделевич
Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович
Рождение ребёнка
С 1923 по 1935
Сын: Бумагин Шая (Шолома) Менделевич
Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Витебск, Витебская область