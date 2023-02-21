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Гильбурд Бася Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гильбурд Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1914 по 1918

Сын: Бумагин Михаил Менделевич

Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бумагин Залман Менделевич

Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович

Рождение ребёнка
С 1923 по 1935

Сын: Бумагин Шая (Шолома) Менделевич

Отец ребёнка: Бумагин Мендель Залманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бумагин Мендель Залманович

Смерть
1966
Витебск, Витебская область
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