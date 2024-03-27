Кантимирова (Хабибуллина) Мавлида Загидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантимирова (Хабибуллина) Мавлида Загидулловна

Место рождения

Абдулово, 452193, Россия

Дата рождения

1952

Дата смерти

31.12.1989

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Хабибуллин Загидулла Абдуллович

Мать: Хабибуллина Нагима Фаттахдиновна

Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.1989
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