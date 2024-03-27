Кантимирова (Хабибуллина) Мавлида Загидулловна
Место рожденияАбдулово, 452193, Россия
Дата рождения1952
Дата смерти31.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Абдулово, 452193, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.1989