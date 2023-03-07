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Мухачев Киприян Терентьев

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Место рождения

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Мухачев Терентий Григорьев

Мать: Мухачева Марья Тимофеева

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Мухачев Парамон Киприанов

Мать ребёнка: Мухачева Анисья Антонова

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Анисья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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