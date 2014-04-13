Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна
Место рожденияс. Малышево, Сретенский округ, Шелопугинский р-он, Читинская обл.
Дата рождения22.08.1928
Дата смерти13.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Граселиус Владимир Альфредович
Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович
Рождение ребёнка
19.01.1953
Сын: Граселиус Вадим Альфредович
Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович
Смерть
13.04.2014