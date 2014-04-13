Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Место рождения

с. Малышево, Сретенский округ, Шелопугинский р-он, Читинская обл.

Дата рождения

22.08.1928

Дата смерти

13.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Граселиус Владимир Альфредович

Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Рождение ребёнка
19.01.1953

Сын: Граселиус Вадим Альфредович

Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
13.04.2014
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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