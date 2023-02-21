Наумов (Наумова (Ривненко)) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов (Наумова (Ривненко)) Елена

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Место рождения

Алматы

Дата рождения

09.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977

Отец: Ривненко Станислав

Мать: Ривненко Вера

Алматы
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