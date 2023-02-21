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Наумов (Наумова (Ривненко)) Елена
Наумов (Наумова (Ривненко)) Елена
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Место рождения
Алматы
Дата рождения
09.10.1977
Пол
Женский
Отец
Ривненко Станислав
Мать
Ривненко (Ривненко (лысенко)) Вера
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1977
Отец:
Ривненко Станислав
Мать:
Ривненко Вера
Алматы
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