Туманова (Капитонова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитонов Анатолий
Мать: Капитонова Анна
Рождение ребёнка
13.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Бабынино Калужской обл.
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
п.Бабынино Калужской обл.