Туманова (Капитонова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Капитонова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитонов Анатолий

Мать: Капитонова Анна

Рождение ребёнка
13.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Бабынино Калужской обл.
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
п.Бабынино Калужской обл.
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