Тюленев Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1953
Дата смерти09.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1976
Дочь: Белоногова Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Жирнова Людмила Брониславовна
Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.06.1985