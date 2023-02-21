Тюленев Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленев Геннадий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Дата смерти

09.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Белоногова Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Жирнова Людмила Брониславовна

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.06.1985
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