Юськова (Палухина) Людмила Петровна 08.07.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юськова (Палухина) Людмила Петровна

Место рождения

Новосибирская область, с. Довольное

Дата рождения

08.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970

Отец: Палухин Петр Михайлович

Мать: Палухина (Клевцова) Раиса Ивановна

Новосибирская область, с. Довольное
Рождение ребёнка
18.05.1992

Сын: Юськов Кирилл

Отец ребёнка: не указан

Новосибирская область, с. Довольное
Рождение ребёнка
25.09.2006

Дочь: Юськова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Новосибирская область, с. Довольное

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