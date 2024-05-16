Юськова (Палухина) Людмила Петровна
Место рожденияНовосибирская область, с. Довольное
Дата рождения08.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970
Новосибирская область, с. Довольное
Рождение ребёнка
18.05.1992
Сын: Юськов Кирилл
Отец ребёнка: не указан
Новосибирская область, с. Довольное
Рождение ребёнка
25.09.2006
Дочь: Юськова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Новосибирская область, с. Довольное