Варт Диана Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарт Диана Карловна

Варт Диана Карловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.?

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?

Отец: Варт Карл

Мать: Варт- Лаптева Надежда Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close