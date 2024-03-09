Зимарева Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимарева Марфа Никитична

Зимарева Марфа Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Зимарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зимарев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Зимарев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.01.1939

Сын: Зимарев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.09.1940

Сын: Зимарев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.07.1944

Сын: Зимарев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close