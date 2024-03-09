Зимарева Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Зимарев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1930
Сын: Зимарев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1939
Сын: Зимарев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1940
Сын: Зимарев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
09.07.1944
Отец ребёнка: Зимарев Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно