Романова (Шахайда) Екатерина Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1987
Рождение ребёнка
27.08.2004
Сын: Романов Мирослав Александрович
Отец ребёнка: Романов Александр
Рождение ребёнка
05.07.2014
Дочь: Романова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Романов Павел
Рождение ребёнка
30.09.2020
Дочь: Романова София Павловна
Отец ребёнка: Романов Павел