Романова (Шахайда) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Шахайда) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

17.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1987

Отец: Шахайда Владимир Михайлович

Мать: Шахайда Оксана Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
27.08.2004

Сын: Романов Мирослав Александрович

Отец ребёнка: Романов Александр

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
05.07.2014

Дочь: Романова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Романов Павел

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
30.09.2020

Дочь: Романова София Павловна

Отец ребёнка: Романов Павел

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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