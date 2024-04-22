(Пархоменко) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Анна Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.10.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1863 ст.

Отец: Пархоменко Федор Федорович

Мать: Пархоменко Евдокия Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Y-K?i=605&cc=3511744
Крещение
20.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.09.?
Николаевка, Сумська область
Михаил Андреевич Демьяненко
Смерть
Неизвестно
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