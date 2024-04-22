(Пархоменко) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Y-K?i=605&cc=3511744
Крещение
20.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
04.09.?
Николаевка, Сумська область
Михаил Андреевич Демьяненко
Смерть
Неизвестно