Степаненко (Пушкарёва) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко (Пушкарёва) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1984

Сын: Степаненко Владимир Константинович

Отец ребёнка: Степаненко Константин Геннадьевич

Рождение ребёнка
27.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаненко Константин Геннадьевич

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