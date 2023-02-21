Степаненко (Пушкарёва) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1984
Сын: Степаненко Владимир Константинович
Отец ребёнка: Степаненко Константин Геннадьевич
Рождение ребёнка
27.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаненко Константин Геннадьевич