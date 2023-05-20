Стеблянко Червякова Василиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
25.10.2002
Рождение ребёнка
29.09.2003
Сын: Стеблянко Владислав Викторович
Отец ребёнка: Стеблянко Виктор Павлович
Рождение ребёнка
29.09.2003
Сын: Стеблянко Владислав Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.2008
Дочь: Стеблянко Ульяна Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.2013
Сын: Стеблянко Константин Викторович
Отец ребёнка: не указан