Стеблянко Червякова Василиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблянко Червякова Василиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1979

Отец: Червяков Владимир Степанович

Мать: Червякова Дремайлова Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
25.10.2002

Муж: Стеблянко Виктор Павлович

Рождение ребёнка
29.09.2003

Сын: Стеблянко Владислав Викторович

Отец ребёнка: Стеблянко Виктор Павлович

Рождение ребёнка
29.09.2003

Сын: Стеблянко Владислав Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.2008

Дочь: Стеблянко Ульяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.2013

Сын: Стеблянко Константин Викторович

Отец ребёнка: не указан

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