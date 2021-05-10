Кучеренко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1961
Дата смерти10.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961
Отец: Кучеренко Виктор
Мать: Энгелина
Рождение ребёнка
25.06.1982
Дочь: Емельянова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кучеренко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кучеренко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кучеренко Ольга
Смерть
10.05.2021
Похороны
Неизвестно