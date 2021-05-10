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Кучеренко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1961

Дата смерти

10.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961

Отец: Кучеренко Виктор

Мать: Энгелина

Рождение ребёнка
25.06.1982

Дочь: Емельянова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кучеренко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеренко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кучеренко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеренко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кучеренко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
10.05.2021
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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