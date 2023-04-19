Калугина Евгения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Евгения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: Калугина Феодора Михайловна

Смерть
1976
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