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Калугина Евгения Ефимовна
Калугина Евгения Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
1976
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Калугина Феодора Михайловна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать:
Калугина Феодора Михайловна
Смерть
1976
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