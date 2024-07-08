Устинова (Бузина) Римма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Бузина) Римма Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Мать: Бузина-Ужастина (Кокушкина) Анна Александровна

Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района. Родители Бузины
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Устинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова (Устинова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Устинов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Виктор

Смерть
Неизвестно

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