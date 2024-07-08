Устинова (Бузина) Римма Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района. Родители Бузины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Устинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова (Устинова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Устинов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинов Виктор
Смерть
Неизвестно