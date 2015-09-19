Клюев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Николай Александрович

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Место рождения

Сибиряк, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.06.1934

Дата смерти

19.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934

Отец: Клюев Александр

Мать: Клюева Мария Владимировна

Сибиряк, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1956

Сын: Клюев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Клюева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1962

Дочь: Макарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Клюева Валентина Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.09.2015
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