Клюев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения27.06.1934
Дата смерти19.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934
Отец: Клюев Александр
Рождение ребёнка
30.01.1956
Сын: Клюев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Клюева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1962
Дочь: Макарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Клюева Валентина Петровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.09.2015