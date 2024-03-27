Мәйсуфа
Место рожденияд. Суксу / Ст.студенец
Дата рождения1885
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хасәин
Отец ребёнка: Хисамөтдин
Рождение ребёнка
?.03.1912
Дочь: (Хисамутдинова) Әминә
Отец ребёнка: Хисамөтдин
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Хисаметдинова) Сәлимә
Отец ребёнка: Хисамөтдин
Смерть
1943