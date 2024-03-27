Мәйсуфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәйсуфа

Место рождения

д. Суксу / Ст.студенец

Дата рождения

1885

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хасәин

Отец ребёнка: Хисамөтдин

Рождение ребёнка
?.03.1912

Дочь: (Хисамутдинова) Әминә

Отец ребёнка: Хисамөтдин

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Хисаметдинова) Сәлимә

Отец ребёнка: Хисамөтдин

Смерть
1943

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