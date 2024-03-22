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Иван Матвеев

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Около 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1842 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Матвей Симанов

Мать: Акулина Ефимова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-14-227-91об-92
Смерть
Около 1842 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-14-227-91об-92
Бракосочетание
До ?.08.1850 ст.

Жена: Василиса Иванова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-14-227-91об-92
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