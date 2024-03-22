Иван Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиОколо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Матвей Симанов
Мать: Акулина Ефимова
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Василиса Иванова
200-14-227-91об-92
Смерть
Около 1842 ст.
200-14-227-91об-92
Бракосочетание
До ?.08.1850 ст.
Жена: Василиса Иванова
200-14-227-91об-92