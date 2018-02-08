Шевень (Попова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1938
Дата смерти08.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Шевень Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Шевень Анатолий Афонасьевич
Рождение ребёнка
10.03.1962
Дочь: Козлачкова (Шевень) Лилия Анатольевна
Отец ребёнка: Шевень Анатолий Афонасьевич
Смерть
08.02.2018