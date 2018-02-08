Шевень (Попова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевень (Попова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1938

Дата смерти

08.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: Попов Иван Филиппович

Мать: Попова (Медведева) Фиона Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевень Анатолий Афонасьевич

Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Шевень Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Шевень Анатолий Афонасьевич

Рождение ребёнка
10.03.1962

Дочь: Козлачкова (Шевень) Лилия Анатольевна

Отец ребёнка: Шевень Анатолий Афонасьевич

Смерть
08.02.2018

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