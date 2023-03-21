Чугунова (Елисеева) Анна Макаровна
Место рожденияс. Федоровка, Федоровский район
Дата рождения07.01.1906
Дата смерти10.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906
Отец: Елисеев Макар Платонович
Мать: Елисеева Анна Васильевна
с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кураколова Валентина
Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.05.1960
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Федоровка, Федоровский район