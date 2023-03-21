Чугунова (Елисеева) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Елисеева) Анна Макаровна

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Место рождения

с. Федоровка, Федоровский район

Дата рождения

07.01.1906

Дата смерти

10.05.1960

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906

Отец: Елисеев Макар Платонович

Мать: Елисеева Анна Васильевна

с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кураколова Валентина

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Алексей Васильевич

Смерть
10.05.1960
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Федоровка, Федоровский район
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