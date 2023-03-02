Никифорова Федосия (Федосья) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1812
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1861