Никифорова Федосия (Федосья) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Федосия (Федосья) Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1812

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1809 и 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Никифоров Яков Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Яковлевич

Смерть
До 1861
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